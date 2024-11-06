Дима Билан попал в снежную бурю во время отдыха

Певец отправился на малую родину,чтобы встретиться с поклонниками и семьей. Дима Билан Социальные сетиПевец Дима Билан День народного единства решил провести у себя на родине в Кабардино-Балкарии вместе с семьей.
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