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Дима Билан попал в снежную бурю во время отдыха

Дима Билан попал в снежную бурю во время отдыха

Певец отправился на малую родину,чтобы встретиться с поклонниками и семьей. Дима Билан Социальные сетиПевец Дима Билан День народного единства решил провести у себя на родине в Кабардино-Балкарии вместе с семьей.

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