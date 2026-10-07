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Новости для Фанов

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Чему на самом деле учит финал «Горца»: не только поединки, но и цена бессмертия

Все эти годы главный вопрос звучал одинаково: когда же наконец останется только один? Вся механика мира указывала на то, что бессмертные должны сходиться в поединках, забирать силу побежденных и постепенно приближаться к финальной схватке.

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