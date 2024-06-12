Тяжелый БПЛА «Альтаир» засветился в необычном окрасе

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев в рамках рабочей поездки в Татарстан проинспектировал ход строительства и испытаний кораблей, которые пополнят состав флота в ближайшие годы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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