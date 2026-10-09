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Бевеев: «Недооценки Нигерии точно не было. Россия должна была победить. Очень обидно»

Бевеев: «Недооценки Нигерии точно не было. Россия должна была победить. Очень обидно»

Защитник «Балтики» и сборной России Мингиян Бевеев высказался о недавнем товарищеском матче с Нигерией, который завершился вничью (3:3).

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