ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    В Европу Турцию20 лет манят,но не берут и не возьмут!Турция подала зая...
  • Вовладар Даров
    А что так испугались то?)Киевский режим пр...
  • Eduard
    Она вообще не имела прав ни на какую прмощь,это посторонняя ей страна!Германия сокращае...

Папа Римский в Индонезии выступил с призывом остановить религиозный экстремизм

Папа Римский в Индонезии выступил с призывом остановить религиозный экстремизм

ДЖАКАРТА (ИА Реалист). В Индонезию впервые за последние35 лет прибыл Папа Римский. 87-летний Франциск начал свой самый продолжительный тур по четырем странам Юго-Восточной Азии и Океании, где христиане составляют незначительное меньшинство населения региона, с посещения Джакарты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх