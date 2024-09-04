Папа Римский в Индонезии выступил с призывом остановить религиозный экстремизм

ДЖАКАРТА (ИА Реалист). В Индонезию впервые за последние35 лет прибыл Папа Римский. 87-летний Франциск начал свой самый продолжительный тур по четырем странам Юго-Восточной Азии и Океании, где христиане составляют незначительное меньшинство населения региона, с посещения Джакарты.