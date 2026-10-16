Медведев использовал семь оскорбительных выражений в одном посте в адрес Зеленского.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале оставил публикацию, в которой поддержал президента США Дональда Трампа и резко высказался о Владимире Зеленском и украинском руководстве.