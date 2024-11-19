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ФСБ задержала двух подозреваемых в подрыве машины военного в Севастополе

ФСБ задержала двух подозреваемых в подрыве машины военного в Севастополе

ФСБ задержала двух жителей Крыма, которые по заданию Киева совершили подрыв автомобиля в Севастополе, в результате чего капитан 1 ранга Валерий Транковский получил ранения, несовместимые с жизнью, за организацию теракта отвечал зампредседателя Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майор Александр Поклад.

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