ФСБ задержала двух подозреваемых в подрыве машины военного в Севастополе

ФСБ задержала двух жителей Крыма, которые по заданию Киева совершили подрыв автомобиля в Севастополе, в результате чего капитан 1 ранга Валерий Транковский получил ранения, несовместимые с жизнью, за организацию теракта отвечал зампредседателя Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майор Александр Поклад.