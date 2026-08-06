В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки ранены 17 человек

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область более 100 раз за прошедшие сутки. В результате ранены 17 мирных жителей, 10 из них госпитализированы, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в "Максе".
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