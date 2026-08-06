Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 562 подписчика

В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки ранены 17 человек

В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки ранены 17 человек

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область более 100 раз за прошедшие сутки. В результате ранены 17 мирных жителей, 10 из них госпитализированы, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в "Максе".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии