Опрос похоронил немецкую бюрократию по первому разряду — мнение

Более двух третей жителей Германии не доверяют государственным институтам ФРГ показал соцопрос агентства Forsa сообщает журналист Кристина Данкбар в авторской статье для берлинской газеты Berliner Zeitung, опубликованной 1 сентября на сайте издания.
Более двух третей жителей Германии не доверяют государственным институтам ФРГ показал соцопрос агентства Forsa сообщает журналист Кристина Данкбар в авторской статье для берлинской газеты Berliner Zeitung, опубликованной 1 сентября на сайте издания.
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