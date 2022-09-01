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Опрос похоронил немецкую бюрократию по первому разряду — мнение

Опрос похоронил немецкую бюрократию по первому разряду — мнение

Более двух третей жителей Германии не доверяют государственным институтам ФРГ показал соцопрос агентства Forsa сообщает журналист Кристина Данкбар в авторской статье для берлинской газеты Berliner Zeitung, опубликованной 1 сентября на сайте издания.

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