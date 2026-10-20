МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Житель Украины Владимир Бодчин пришел в военкомат по повестке, рассчитывая служить в глубоком тылу на блокпостах в Закарпатье, однако после обучения его направили в ДНР, где он оказался на передовых позициях.