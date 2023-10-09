(про религию) Вопрос про веру в бога.Я являюсь агностиком,но часто размышляю про веру в бога,и приходили такие мысли на ум,что на самом деле религию и бога создали лишь для того чтобы у человека были надежды,умиротворение,и спокойствие на душе,а также чтобы он соблюдал дисциплину в благо себе.
Вера в бога
Комментарии
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Платон Платонов
Да обо мне и речи нет.
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Платон Платонов
Все знания субъективны.
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36 мин.
Элина Морозова
Я о тебе, и ты субъективен донельзя.
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15 мин.
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