В момент удара в здании могла находиться дежурная смена Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил на платформе "Макс", что ночью ВСУ атаковали здание Луганской телефонной компании.
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