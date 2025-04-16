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Евродепутат заявил о попытках принизить роль СССР в победе над нацизмом

Евродепутат заявил о попытках принизить роль СССР в победе над нацизмом

В резолюции Европарламента (ЕП), посвященной окончанию Второй мировой войны, скорее всего, будет подчеркнута роль США и европейских союзников в освобождении Европы, заявил французский евродепутат Тьерри Мариани.

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Комментарии
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Александр Т
Воевали вместе с фашистами против СССР а теперь собираются отмечать победу над собой.  Как сказал ЛАВРОВ Дебилы бля.дь
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