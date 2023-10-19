10 отличных фильмов, которые являются скрытыми экранизациями Шекспира

Великий английский поэт и драматург Уильям Шекспир оказал огромное влияние на мировую культуру. Как и произведения других классиков, его пьесы чуть ли не каждый год становятся предметом переосмысления, адаптаций и открытий.
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