Суворовцев из Бабушкинского отметили за труды о жизни великого русского флотоводца

Московские суворовцы успешно выступили на открытой научно-практической конференции «Ушаковские чтения – 2025», посвящённой 280-летию со дня рождения адмирала Федора Ушакова, проведенной Кронштадтским морским кадетским военным корпусом.
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