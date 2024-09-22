Эксперт: В ближайшем будущем люди не смогут отличать дипфейки от оригинальных видео Доверие к источнику информации станет основным фактором при оценке распространяемого контента, поскольку из-за развития нейросетей отличить оригинал от дипфейка будет невозможно.