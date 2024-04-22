Samsung сможет начать поставки HBM3E до конца текущего полугодия Ещё по итогам мар...

Samsung сможет начать поставки HBM3E до конца текущего полугодияЕщё по итогам мартовской конференции GTC 2024, если верить публикации в социальной сети LinkedIn главы американского представительства Samsung Electronics, основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) одобрил использование микросхем памяти типа HBM3E этой корейской марки своими ускорителями вычислений.
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