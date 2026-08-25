В результате атаки вражеского БПЛА на ЗАЭС ранены два сотрудника Украинские националисты совершили очередную террористическую атаку по территори.
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В результате атаки вражеского БПЛА на ЗАЭС ранены два сотрудника Украинские националисты совершили очередную террористическую атаку по территори.
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