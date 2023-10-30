В Новосибирской области суд обязал установить в больнице 183 единицы оборудования

Как сообщили 30 октября в пресс-службе областной прокуратуры, в Купинской центральной районной больнице была организована проверка, выявившая огромную нехватку специализированного оборудования в отделениях медучреждения.
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