Представительная делегация оценила «детский» экскурсионный маршрут ММК

Новый экскурсионный маршрут ММК впечатлил промышленников Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках обучения по программе «Открытая промышленность» в центр компетенций по промышленному туризму ПАО «ММК» приехала делегация из представителей 39-ти предприятий Челябинской области, муниципальных органов власти и турбизнеса, а также блогеров.