РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    О как ИСПУГАЛИСЬ НАЦИСТСКИЕ  КРЫСЫ  за свой  КРЫСИНЫЙ ВЫРОДОЧНЫЙ ПОМЕТ , дайте  ЭВАКУИРОВАТЬ ...111Украинские неонац...
  • Sergiy Che
    "...« 16. И он сделает то, что всем - малым и великим,богатым и нищим, свободным и рабам -положено будет начертаниена...Компания Маска вп...
  • Jubar
    Япония намерена з...

Представительная делегация оценила «детский» экскурсионный маршрут ММК

Представительная делегация оценила «детский» экскурсионный маршрут ММК

Новый экскурсионный маршрут ММК впечатлил промышленников Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках обучения по программе «Открытая промышленность» в центр компетенций по промышленному туризму ПАО «ММК» приехала делегация из представителей 39-ти предприятий Челябинской области, муниципальных органов власти и турбизнеса, а также блогеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх