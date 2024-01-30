Представительная делегация оценила «детский» экскурсионный маршрут ММК

Новый экскурсионный маршрут ММК впечатлил промышленников Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках обучения по программе «Открытая промышленность» в центр компетенций по промышленному туризму ПАО «ММК» приехала делегация из представителей 39-ти предприятий Челябинской области, муниципальных органов власти и турбизнеса, а также блогеров.
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