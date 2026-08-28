Сеул поддержал возобновление диалога США и КНДР, но выдвинул свои пожелания

В ходе вчерашнего брифинга советник по национальной безопасности правительства Республики Корея Ви Сон Лак заявил, что Сеул поддерживает намерения президента США провести прямые переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.
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