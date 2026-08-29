What Type Of Creature Was Spot, The Munsters' Fire-Breathing Pet?

Spot may have been a Munster's best friend, but fans of the classic CBS show will be wondering . just what kind of creature is he supposed to be?Spot may have been a Munster's best friend, but fans of the classic CBS show will be wondering .
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