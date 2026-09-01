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Царьград

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Путин отметил омоложение кадров на оборонных заводах России

Путин отметил омоложение кадров на оборонных заводах России

Владимир Путин отметил, что средний возраст инженеров на оборонных заводах России составляет 35 лет. Также президент сообщил о завершении ремонта нефтеперерабатывающих заводов после атак ВСУ, оставшихся повреждёнными на 10%.

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