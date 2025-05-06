Губернатор Вологодской области обвинил алкомаркеты в «алкогольном терроризме»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью РБК резко высказался в адрес владельцев сетей алкомаркетов, обвинив их в содействии демографическому кризису и так называемом «алкогольном терроризме».
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