Любая страна, которая принимает решение о передаче Украине оружия, должна быть готова к тому, что Россия нанесёт по ней ракетный удар Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману, выдержки из которого публикует «ПолитНавигатор», заявил известный российский политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока», член общественного совета при Минобороны РФ Евгений Сатановский.
Сатановский призвал наносить ракетные удары по Вашингтону, Парижу, Лондону и Берлину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
Вы слепой? Зеленмкий как раз таки и уничтожает хохлов - потомков тех полицаев которые в Отечественную уничтожали жидов в Укр.ССР. И делает он это посредством американского оружия и денег. Американцы во все времена оказывали проституцкие услуги. Сколько уже на совести США погибшего населения Земли? Царь-бомба по этим бандитским США уже плачет.
Ответить
3 час.
Катерина
"Зеленский как раз таки и уничтожает хохлов - потомков тех полицаев которые в Отечественную уничтожали жидов в Укр.ССР. И делает он это посредством американского оружия и денег."--------------------------------------------------------------------- Американское оружие в руках одураченных хохлов стреляет по нашим солдатам и уже по нашим городам... И мы своих хороним. Вы этого не замечаете? Вы слепой? Или слепой только на один глаз... хохлятские потери видите, а наши нет. Нас с хохлами грамотно стравили в этой бойне. Да так умно, что нашей стороне и выбора не оставили...
Ответить
2 час.
ЕТ
Екатерина Третьякова
Хорошо призывать наносить удары по странам НАТО,когда знаешь ,что отсидишься в бункере и твоя семья не погибнет от ответных ударов.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии