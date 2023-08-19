Сатановский призвал наносить ракетные удары по Вашингтону, Парижу, Лондону и Берлину

Вы слепой? Зеленмкий как раз таки и уничтожает хохлов - потомков тех полицаев которые в Отечественную уничтожали жидов в Укр.ССР. И делает он это посредством американского оружия и денег. Американцы во все времена оказывали проституцкие услуги. Сколько уже на совести США погибшего населения Земли? Царь-бомба по этим бандитским США уже плачет.

Катерина

"Зеленский как раз таки и уничтожает хохлов - потомков тех полицаев которые в Отечественную уничтожали жидов в Укр.ССР. И делает он это посредством американского оружия и денег."--------------------------------------------------------------------- Американское оружие в руках одураченных хохлов стреляет по нашим солдатам и уже по нашим городам... И мы своих хороним. Вы этого не замечаете? Вы слепой? Или слепой только на один глаз... хохлятские потери видите, а наши нет. Нас с хохлами грамотно стравили в этой бойне. Да так умно, что нашей стороне и выбора не оставили...