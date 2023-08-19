Темы дня

125 171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Беликова
    Проверочное слово "критика", а не кретин. Поэтому пишется  "самокритичный".А вы знали, что у...
  • Олег Ванцин
    СССР разрушили те, кто стал у власти в 90-е и правят по настоящее время.СССР разрушили ко...
  • алекс кузь
    Бесконтрольные управленцы - это всегда  проблема. Нужна четкая смена кадров. Даже в снт .СССР разрушили ко...

Сатановский призвал наносить ракетные удары по Вашингтону, Парижу, Лондону и Берлину

Сатановский призвал наносить ракетные удары по Вашингтону, Парижу, Лондону и Берлину

  Любая страна, которая принимает решение о передаче Украине оружия, должна быть готова к тому, что Россия нанесёт по ней ракетный удар Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману, выдержки из которого публикует «ПолитНавигатор», заявил известный российский политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока», член общественного совета при Минобороны РФ Евгений Сатановский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
Вы слепой? Зеленмкий как раз таки и уничтожает хохлов - потомков тех полицаев которые в Отечественную уничтожали жидов в Укр.ССР. И делает он это посредством американского оружия и денег. Американцы во все времена оказывали проституцкие услуги. Сколько уже на совести США погибшего населения Земли? Царь-бомба по этим бандитским США уже плачет.
Ответить
3 час.
Катерина
&quot;Зеленский как раз таки и уничтожает хохлов - потомков тех полицаев которые в Отечественную уничтожали жидов в Укр.ССР. И делает он это посредством американского оружия и денег.&quot;---------------------------------------------------------------------    Американское  оружие в руках  одураченных  хохлов  стреляет  по  нашим  солдатам и уже  по  нашим городам... И  мы  своих  хороним. Вы  этого  не  замечаете?  Вы слепой? Или  слепой   только  на  один  глаз... хохлятские  потери  видите, а  наши  нет. Нас с хохлами  грамотно стравили в этой  бойне.  Да  так умно,  что   нашей  стороне  и  выбора  не  оставили...
Ответить
2 час.
ЕТ
Екатерина Третьякова
Хорошо призывать наносить удары по странам НАТО,когда знаешь ,что отсидишься в бункере и твоя семья не погибнет от ответных ударов.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх