Американцы попросили убежища в России после выступления Путина

Политика как она естьПолитикаАмериканцы попросили убежища в России после выступления Путина Американские пользователи прокомментировали публикацию издания Breitbart, посвященную Валдайской речи Путина.Вернуться к статье269НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ПлотниковПусть приезжают. Поселить вместе с узбеками и дагестанцами.Ludmila BlauaКак мило с вашей стороны. За что такая нелюбовь к узбекам и дагестанцами? Как они будут с англичанами общаться?Роман УдарцевЭто скорее нелюбовь к англичанам)Валерий ФедосеевКстати "папа римский" гомосек, а Путин настоящий Русский мужик.valerij gorelcionokИмеете личный опыт общения с "папой", если делаете такое заявление?Виктор Василенкооб этом все знают ...valerij gorelcionokВы были участником групповухи?ВЗВадим ЗайцевПо вашему рассуждению,если вы спали со своей женой,это не значит что ребенок ваш,откуда вы знаете с кем она спала. Доверять надо больше.valerij gorelcionokДоверять кому? Папе? Вам? Вы спали с "папой"? Нет? Бабушки у подъезда про него рассказывали? И не трогайте мою жену, за своей присмотрите. Или пусть она к Вам присмотрится, глядя на Ваш интерес и знания в области ... Ну Вы поняли..ВЗВадим ЗайцевКак вы Валерию ответили мне далеко до вас. Я за своей более 40 лет не следил,доверяю и прожили отлично. Это вы про груповуху видно знаете, раз спрашиваете.valerij gorelcionokНу всё, скатились.. Я лишь дал Вам понять, что нельзя верить слухам. Кто-то что-то сказал и всё, у быдлоты это считается истиной в последней инстанции. Как с Навальным. Он что-то ляпнет и погнало. А то, что сисян проиграл в 17 последних судах по обвинениям в клевете- никого не интересует. Я про папу к тому, что нельзя оскорблять человека подозрением, если у Вас на это нет достаточных оснований. Про ложечки помните? То ли он украл, то ли у него украли....valerij gorelcionokПо Вашей оценке я понял, что лично Вы с "папой" не общались. Почему же Вы позволяете себе оскорблять его подобными высказываниями? У Вас есть доказательства? А Путин таки да, настоящий мужик, и здесь я Вас целиком и полностью поддерживаю.ВЗВадим ЗайцевВы тут на право и налево оскорбляете всех,это другое? Вот и получаете ответку. А то.что "папуля" разрешил ЛГБТ, это как,это другое? А то,что в штатах сотни католических священников до детишек охочие (доказано,осуждено), это тоже другое? Миллиардные штрафы Ватикан выплатил за извращенцев, это тоже другое? Зря ты упомянул этого Какального,ему бы еще лет 10 добавить надо.valerij gorelcionokИ опять... За "папу" имеете что сказать? Если вы русский, то должны помнить мудрость народную. Измененное иронически от поговорки "Не так страшен черт как его малюют". Поговорка "Не так страшен черт, как его малютки" применяется как призыв быть внимательными к мелочам и высказываниям..."Каков поп таков и приход" здесь не проходит. Здесь скорее "Поп свое, а черти свое". По поводу оскорблений. Оскорблений не было. Были язвительные замечания. И ещё раз. Если Вы недостаточно осведомлены, не публикуйте и не заявляйте.Маринавы не просто дали понять))) Вы развили весьма бурную деятельность, умничая и постоянно торпедируя тему гомосексуализма и, почему-то группового секса, хотя о групповухе никто вам не говорил, а только о гомосексуальной принадлежности папы...и вот интересно - вы хотели неумело потроллить или просто сильно интересуетесь этой темой?valerij gorelcionokПо Вашей оценке я понял, что лично Вы с "папой" не общались. Почему же Вы позволяете себе оскорблять его подобными высказываниями? У Вас есть доказательства? А Путин таки да, настоящий мужик, и здесь я Вас целиком и полностью поддерживаю.Сергей АкшенцевГомики это шайтаны в человеческом обличии, на кол их.valerij gorelcionokhttps://youtu.be/RctXIhk6LvMAIAlex ImenЛГБТ К+ у них рулит, их присутствие во власти скоро будет обязательным. Значит, будет расширяться, поскольку предпочитают себе подобных. Наша так называемая элита из богемы втайне разделяет их "цивилизованные" ценности. Некоторые почти в открытую.Мария БеликоваНам не ушами надо хлопать, а гнать эту братию с ТВ. Почти все ведущие - педики. У них это, как пропуск на экран.МаринаМария, а доказательства имеете или просто сплетни пришли пораспространять?)))ВМВиктор МихалевТо о чем точно могу сказать, что при правлении такой огромной страной ни одно дело нельзя реализовать в короткий президентский срок от выборов до выборов. Можно только развалить предшествующие начинания. Если бы у нас каждые 4 года был новый курс и новые ценности, то дошли бы до гражданских конфликтов внутри страны. Так что пока Путин в уме и здравии, я буду за него голосовать. Но смена власти рано или поздно произойдёт, надеюсь без смены курса.Мария БеликоваСогласна! Дождались умного, трудолюбивого умницу-президента. От добра-добра не ищут. Я за то, чтобы Путин правил пожизненно. Здоровья ему! Бог нам послал его. Иначе невозможно понять, как мы выкорабкались после захвата страны либеральной сволочью.Николай СмирновНормальным людям на Западе становится трудно, а то и вовсе невозможно жить среди извращенцев. Мне их жаль.Владимир СерегинОгромного здоровья нашему Президенту!Роман УдарцевЭто шулерская херь, которую мутят, как наши элитки, так и западные. Ежедневно в мире умирает 8000 детей от голода. Не надо суперпрепаратов, чтобы их спасти - надо их всего лишь накормить. И это при том, что на помойку отправляется гигантское количество еды, а идиоты засевают плодородные почвы на рапс и прочее говно для биотоплива. По данным ООН в мире сейчас больше рабов, чем когда либо в истории человечества Давайте сначала людей накормим. Дадим им крышу над головой. Перестанем убивать людей из-за нефти, денег или божков. Избавимся от рабства. Вы удивитесь, но права жопотрахов в самом конце списка того, что действительно людям необходимоКомментировать
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