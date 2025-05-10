www.globallookpress.com/Yoshio Tsunoda/AFLO Главы европейских государств делают все, чтобы помешать урегулированию украинского конфликта из-за страха перед последствиями принятых решений, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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