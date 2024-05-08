GenBio: высокий рост в пубертате повышает риск фибрилляции предсердий в будущем

Ученые из университетов Суррея (Великобритания) и Пенсильвании (США) выявили генетическую связь между быстрым ростом в период полового созревания и высоким риском фибрилляции предсердий в более взрослом возрасте.
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