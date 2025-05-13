О возможности возобновления ударов по Пакистану заявил Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с обращением к нации. В нем он дал свою оценку событий, связанных с обострением отношений с Пакистаном и предупредил, что удары по соседней стране могут быть продолжены, во вторник, 13 мая 2025 года, индийское агентство ANI.
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