Переехавший из России в европейскую столицу комик пожаловался на трудности

Стендап-комик Алексей Шупляков, уехавший из России, пожаловался на сложность жизни в Германии. «Меня раз в месяц бесит тот факт, что я перевожу 1700 евро за квартиру», — высказался он в выпуске своего подкаста на YouTube.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии