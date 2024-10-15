Жители Смоленска останутся без холодной воды

СМУП «Горводоканал» сообщил об отключении холодного водоснабжения на проспекте Гагарина. 15 октября, с 9:30 до 19:00 будет произведено отключение холодной воды в связи с ремонтными работами на городской водопроводной линии.
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