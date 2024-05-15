Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ПВО уничтожила десять американских ракет ATACMS над Крымом

ПВО уничтожила десять американских ракет ATACMS над Крымом

Минувшей ночью российские военнослужащие пресекли попытку украинских националистов ударить ракетами и БПЛА по объектам РФ в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях, сообщили в Минобороны РФ.

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