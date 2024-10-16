«Царьград»: Белоусов сделал уверенный шаг, на который два года решался Шойгу

Накануне российская армия нанесла удар по важным военным объектам в Николаеве и Одессе. Как отмечает «Царьград», министр обороны Андрей Белоусов решился на шаг, который два года не мог сделать его предшественник Сергей Шойгу.
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