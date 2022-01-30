Мир пристрастен

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В Гренландии нашли следы супер-вспышки, которая в любой момент может повториться

В Гренландии нашли следы супер-вспышки, которая в любой момент может повториться

Post Views: 1,975 phys.org: Анализируя ледяные керны из Гренландии и Антарктиды, исследовательская группа под руководством Лундского университета в Швеции обнаружила свидетельства сильной солнечной бури, которая произошла около 9200 лет назад.

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