В Гренландии нашли следы супер-вспышки, которая в любой момент может повториться

Post Views: 1,975 phys.org: Анализируя ледяные керны из Гренландии и Антарктиды, исследовательская группа под руководством Лундского университета в Швеции обнаружила свидетельства сильной солнечной бури, которая произошла около 9200 лет назад.
Post Views: 1,975 phys.org: Анализируя ледяные керны из Гренландии и Антарктиды, исследовательская группа под руководством Лундского университета в Швеции обнаружила свидетельства сильной солнечной бури, которая произошла около 9200 лет назад.
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