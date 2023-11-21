Ургант, Райкин и другие деятели культуры обратились к омбудсмену по делу Беркович

Артисты, режиссеры и другие представители культуры обратились к уполномоченному по правам человека при президенте России Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в дело режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, чтобы изменить им меру пресечения .
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