Ургант, Райкин и другие деятели культуры обратились к омбудсмену по делу Беркович

Артисты, режиссеры и другие представители культуры обратились к уполномоченному по правам человека при президенте России Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в дело режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, чтобы изменить им меру пресечения .