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Тайна фамилии, уход из семьи и утрата жены: как живёт бессменный ведущий «Умников и умниц» Юрий Вяземский

Тайна фамилии, уход из семьи и утрата жены: как живёт бессменный ведущий «Умников и умниц» Юрий Вяземский

Для нескольких поколений телезрителей Юрий Вяземский остается бессменным лицом олимпиады «Умницы и умники», строгим арбитром и профессором МГИМО.

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