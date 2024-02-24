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Американская пропаганда начала доказывать, что грязь в метро Нью-Йорка – это круто! Их аргументы просто огонь!..

Американская пропаганда начала доказывать, что грязь в метро Нью-Йорка – это круто! Их аргументы просто огонь!..

Есть в США такой журналист – Фарид Закария. Судя по фамилии сначала можно подумать, что он мегрел, но нет – он индиец.

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Комментарии
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Марина Петрова
Потому что пиндосы сами по себе свиньи.
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15 час.
Игорь Кузнецов
Где логика: Если авторитарные и тоталитарные режимы обеспечивают чистоту, а дерьмократия - грязь, так к чему будет стремиться нормальный человек? Хотелось бы посмотреть на виллы обеспеченных граждан США, которые не ездят в метро, там тоже мусор и грязь?
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10 час.
Галина 123
Не, с Америкой что-то неладное происходит. Её руководство так всё законсперировала, извратило и переиначило, что уже не поймешь что было первичным. Мусор и грязь (она бывает разной)  в головах населения вылились в городах и весях этого горегосударства или наоборот. Тогда это подтверждает поговорку, что  чем человек наполнен, то из него и выливаетя. А если постоянно находиться среди собственного мусора, грязи, лжи,  воровства, наркомании, извращений всех мастей, педофилии? Правильно. Ничего хорошего это общество и страну не ждёт.
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3 час.

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