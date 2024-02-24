Американская пропаганда начала доказывать, что грязь в метро Нью-Йорка – это круто! Их аргументы просто огонь!..

Где логика: Если авторитарные и тоталитарные режимы обеспечивают чистоту, а дерьмократия - грязь, так к чему будет стремиться нормальный человек? Хотелось бы посмотреть на виллы обеспеченных граждан США, которые не ездят в метро, там тоже мусор и грязь?

Галина 123

Не, с Америкой что-то неладное происходит. Её руководство так всё законсперировала, извратило и переиначило, что уже не поймешь что было первичным. Мусор и грязь (она бывает разной) в головах населения вылились в городах и весях этого горегосударства или наоборот. Тогда это подтверждает поговорку, что чем человек наполнен, то из него и выливаетя. А если постоянно находиться среди собственного мусора, грязи, лжи, воровства, наркомании, извращений всех мастей, педофилии? Правильно. Ничего хорошего это общество и страну не ждёт.