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Газета.ру

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Экс-футболит Быстров: рыбалка интереснее РПЛ

Экс-футболит Быстров: рыбалка интереснее РПЛ

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров заявил, что рыбалка интереснее Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт День за Днем».

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