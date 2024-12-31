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Царьград

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Год прорыва, интриг элит и сломленного Киева завершён. Что ждёт Россию в 2025-м?

В наступающем году "Первый русский" желает всем здоровья, удачи, всего самого светлого. И дарит прогноз на 2025 год, сформулированный доктором политических наук, первым министром госбезопасности ДНР, политическим обозревателем Царьграда Андреем Пинчуком.

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