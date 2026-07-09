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Умар Кремлев: «Основа любой международной ассоциации – спортсмены и тренеры. Когда международная ассоциация ущемляет спортсменов, я считаю, что это позор для этой организации»

Глава Международной ассоциации бокса  Умар Кремлев прокомментировал отмену рекомендаций о недопуске российских спортсменов.

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