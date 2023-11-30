В Оренбургской области аспиранты получат губернаторские премии

В Оренбуржье аспиранты получат губернаторские премии за свои научные достижения.Этот конкурс проводится с целью стимулирования развития научного и инновационного потенциала субъекта, а также поддержки молодых ученых.
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