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В Оренбургской области аспиранты получат губернаторские премии

В Оренбургской области аспиранты получат губернаторские премии

В Оренбуржье аспиранты получат губернаторские премии за свои научные достижения.Этот конкурс проводится с целью стимулирования развития научного и инновационного потенциала субъекта, а также поддержки молодых ученых.

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