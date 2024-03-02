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Твой континент

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  • Людмила Абрамова
    вот твари кто это сделал..вот их то точно нужно отправить на сво..В Свердловской об...
  • Надежда Rudi
    Сейчас такие подростки , считай уже мужики, сами кого угодно побъют. Мы знаем только одну часть ситуации, а другую?16-летний подрост...
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    и снова свердловская область?Житель Свердловск...

29-летний свердловчанин убил 5-летнюю падчерицу

Ленинский суд в Екатеринбурге в третий раз признал 29-летнего Константина Рыжкова виновным. Молодой человек, любитель компьютерных игр, находится под стражей с начала 2022 года, обвиняемый в избиении до смерти маленькой падчерицы.

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