29-летний свердловчанин убил 5-летнюю падчерицу

Ленинский суд в Екатеринбурге в третий раз признал 29-летнего Константина Рыжкова виновным. Молодой человек, любитель компьютерных игр, находится под стражей с начала 2022 года, обвиняемый в избиении до смерти маленькой падчерицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии