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Газета.ру

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TheGamer: жители 62% стран мира не смогут покупать игры на PlayStation 6

TheGamer: жители 62% стран мира не смогут покупать игры на PlayStation 6

Переход Sony на полностью цифровую модель распространения игр может осложнить доступ к новым релизам на будущей PlayStation 6 для пользователей из десятков стран, где сервис PlayStation Network (PSN) официально недоступен.

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