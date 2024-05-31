Дума предложили дать многодетным право бесплатного проезда по платным дорогам

Многодетным семьям предложили предоставить бесплатный проезд по федеральным платным трассам. Об этом рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии «Единая Россия» «Развитие туризма» Надежда Школкина, сообщила «Парламентская газета».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии