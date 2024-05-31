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  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Когда уже эта мразь сорос сдохнет. Это он финансирует все цветые революции вместе с пендосами.Премьер Кобахидзе...
  • Eduard
    Ираклий,в Белорусии подавили твпрей,в Казахстане тоже.Как видите тамживут спокойно!Премьер Кобахидзе...
  • Eduard
    А революции приводят к Гражданской войне.Власти надо быть жесче.Кстати в самих США этот закон есть и он реально огран...Премьер Кобахидзе...

Дума предложили дать многодетным право бесплатного проезда по платным дорогам

Дума предложили дать многодетным право бесплатного проезда по платным дорогам

Многодетным семьям предложили предоставить бесплатный проезд по федеральным платным трассам. Об этом рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии «Единая Россия» «Развитие туризма» Надежда Школкина, сообщила «Парламентская газета».

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