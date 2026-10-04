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МОСИНФОРМ

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Столичные самбисты завоевали еще три медали на первенстве мира в Греции

Столичные самбисты завоевали еще три медали на первенстве мира в Греции

Золото, серебро и бронзу завоевали представители Центра спорта и образования «Самбо-70» по итогам второго дня молодежного первенства мира по самбо в Греции.

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