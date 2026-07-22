Axios: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером вопросы урегулирования на Украине

Владимир Зеленский обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером вопросы, касающиеся возможности возобновления дипломатического взаимодействия с целью урегулирования украинского конфликта.
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