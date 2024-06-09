Премьер Венгрии Орбан: Запад хочет победить Россию ради доступа к её ресурсам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью HirTV заявил, что западные политики стремятся разгромить Россию, так как надеются получить доступ к её ресурсам, активам и деньгам, подобно тому, как это было в 1990-е годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии