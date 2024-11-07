Женщины в декрете на Сахалине могут бесплатно получить новую профессию

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, получают возможность бесплатно пройти обучение и получить новую профессию в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».
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