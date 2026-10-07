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Царьград

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Эксперт ЖКХ объяснил, как взыскать убытки за блокировку авто

Эксперт ЖКХ объяснил, как взыскать убытки за блокировку авто

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь пояснил, как взыскать убытки при блокировке автомобиля во дворе. Для получения компенсации необходимо зафиксировать событие, подтвердить понесенные расходы и обратиться в полицию.

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