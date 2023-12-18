Иван Ургант заявил, что готов браться на любую работу из-за отсутствия проектов

В последнее время Иван Ургант редко появляется на светских мероприятиях. Однако накануне артист стал ведущим благотворительного приема фонда «Друзья», где он много лет является председателем попечительского совета и главным конферансье всех гала-ужинов.
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